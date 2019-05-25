11:21
25 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская обида и подводная месть Путина
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 мая
      Вести.UA: Ге-команда Коломойского. Громкие требования Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:03, 24 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Выпуск новостей за 9:00: Неспокойные сутки на фронте. День города в Киеве

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 9:00 – на Донбассе враг продолжает бить по позициям ВСУ. Вследствие этого один украинский защитник погиб, еще один ранен. Столица Украины празднует день города. Будет немало интересных мероприятий, в частности фестиваль "Страна Франкиана" и международные соревнования по велоспорту.

      Также в выпуске:

      Международный трибунал по морскому праву вынесет решение в отношении России по делу пленных моряков.

      Центральная избирательная комиссия требует принять закон "О публичных закупках".

      Народный депутат Игорь Мосийчук покинул "Радикальную партию Олега Ляшко".

      blog_ava
      Гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака
      сегодня
      1159
      Теги: Война на Донбассе Война Выпуск новостей Новости Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      сегодня , 08:25 Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      Сергій Фурса 1646
      Сборная Украины победила США в первом матче чемпионата мира U-20
      сегодня , 00:01 Сборная Украины победила США в первом матче чемпионата мира U-20
      332
      Это нарушает права человека: певец MELOVIN о языковом законе и Евровидении
      24 мая , 22:50 Это нарушает права человека: певец MELOVIN о языковом законе и Евровидении
      Олена Кандяк 412
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      24 мая , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 1574
      Технологическая холодная война
      24 мая , 21:30 Технологическая холодная война
      Іван Яковина 277
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук