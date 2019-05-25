Выпуск новостей за 9:00: Неспокойные сутки на фронте. День города в Киеве

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 9:00 – на Донбассе враг продолжает бить по позициям ВСУ. Вследствие этого один украинский защитник погиб, еще один ранен. Столица Украины празднует день города. Будет немало интересных мероприятий, в частности фестиваль "Страна Франкиана" и международные соревнования по велоспорту.

Также в выпуске: Международный трибунал по морскому праву вынесет решение в отношении России по делу пленных моряков. Центральная избирательная комиссия требует принять закон "О публичных закупках". Народный депутат Игорь Мосийчук покинул "Радикальную партию Олега Ляшко".

Источник: 24 канал