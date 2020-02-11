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      Выпуск новостей за 9:00: Новое в деле Шеремета. Штормовое предупреждение в Украине

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 10:00 – Офис Генпрокурора поручил проверить доводы адвокатов о невиновности подозреваемых по делу Шеремета. Об этом рассказал Руслан Рябошапка в эфире одного из телеканалов. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег по всей стране. В Карпатах – метели и возможный сход лавин.

      Также в выпуске:

      Андрей Богдан может уйти в отставку. Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники.

      Генпрокурор рассказал, что двое экс-беркутовцев, которые после обмена с ОРДЛО вернулись в Киев, остаются подсудными.

      Более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус госпитализировали в России.

      В Сальвадоре силовики захватили здание парламента.

      Прогноз погоды на 11 февраля: штормовой ветер и снег с дождем ворвутся в Украину
      сегодня
      2900
      Теги: Выпуск новостей Непогода в Украине Погода Руслан Рябошапка Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета
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