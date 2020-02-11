Выпуск новостей за 9:00: Новое в деле Шеремета. Штормовое предупреждение в Украине

В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 10:00 – Офис Генпрокурора поручил проверить доводы адвокатов о невиновности подозреваемых по делу Шеремета. Об этом рассказал Руслан Рябошапка в эфире одного из телеканалов. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег по всей стране. В Карпатах – метели и возможный сход лавин.

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