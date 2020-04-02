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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 9:00: Новые данные о коронавирусе в Украине. Карантинные ограничения

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске за 2 апреля по состоянию на 9:00 – на протяжении минувших суток в Украине подтвердилось рекордное количество новых случаев коронавируса – 149. Теперь официально зафиксированы 794 инфицированных COVID-19. Чиновники планируют запретить находиться в общественных местах без масок или респираторов, а также ходить по улицам группами больше 2 человек.Под запретом окажутся даже прогулки в парках

      Также в выпуске:

      В Киеве из обсервации в отеле "Казацкий" сбежали более 60 человек, которые вернулись из-за границы.

      В Ивано-Франковском перинатальном центре умерла еще одна пациентка от коронавируса. Женщине было 60 лет.

      Прокурор по делу МН17 ушел в отставку. Теперь он будет руководить полицией Роттердама.

      Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман подхватил коронавирус.

      Теги: Кабинет Министров Украины Выпуск новостей
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