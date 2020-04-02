Выпуск новостей за 9:00: Новые данные о коронавирусе в Украине. Карантинные ограничения

В выпуске за 2 апреля по состоянию на 9:00 – на протяжении минувших суток в Украине подтвердилось рекордное количество новых случаев коронавируса – 149. Теперь официально зафиксированы 794 инфицированных COVID-19. Чиновники планируют запретить находиться в общественных местах без масок или респираторов, а также ходить по улицам группами больше 2 человек.Под запретом окажутся даже прогулки в парках

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