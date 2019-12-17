Выпуск новостей за 9:00: Новые подробности в деле Шеремета. Разгон митингующих в России

В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 9:00 – экспертизы насчет троих подозреваемых Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь по делу Павла Шеремета противоречат друг другу. Это доказали журналисты программы "Следствие Инфо". Недалеко от Казани десятки местных жителей вышли на протест против строительства мусоросжигательного завода. В результате ОМОН задержал более 10 митингующих.

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Авиакомпания Boing прекращает выпуск самолетов 737 Max на неопределенный срок.

Инициированный правительством законопроект о запрете возвращения банков бывшим владельцам не направлен против "Приватбанка", об этом заявил премьер Алексей Гончарук.