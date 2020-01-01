Выпуск новостей за 9:00: Новый год под стенами СИЗО. Изменения в 2020 году

В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 9:00 – десятки активистов и волонтеров собрались под следственным изолятором Киева в новогоднюю ночь. Они пришли поддержать задержанных по подозрению в деле Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. В течение 2020 года на украинцев ждет ряд нововведений. Большинство заработает уже с первым днем января.

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