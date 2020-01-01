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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Выпуск новостей за 9:00: Новый год под стенами СИЗО. Изменения в 2020 году

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 9:00 – десятки активистов и волонтеров собрались под следственным изолятором Киева в новогоднюю ночь. Они пришли поддержать задержанных по подозрению в деле Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. В течение 2020 года на украинцев ждет ряд нововведений. Большинство заработает уже с первым днем января.

      Также в выпуске: 

      Пресс-служба президента Владимира Зеленского сообщила, что новый обмен пленными может произойти в конце февраля 2020 года.

      Во время тушения пожара в жилом доме в Днепре спасатели обнаружили тела двух мужчин. Причины трагедии выясняются.

      С 1 января вступают в силу изменения в Конституцию, которые оставят всех народных депутатов без иммунитета: как это будет работать.

      Последний день года под обстрелами врага: пророссийские боевики пять раз нарушали режим тишины на Востоке.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Андрей Антоненко Riffmaster Юлия Кузьменко Убийство Павла Шеремета
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