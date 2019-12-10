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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 9:00: Обещание Путина по газу. "Варта на Банковой" сворачивает лагерь

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 9:00 – в Париже лидеры поговорили и о поставках в Украину газа. Путин пообещал продавать голубое топливо Украине на четверть дешевле. Так называемая "Варта на Банковой" сворачивает свой лагерь, потому что сдачи интересов не было.

      Также в выпуске:

      Почти восемь часов продолжались переговоры лидеров Украины, Германии, Франции и России. Они договорились об обмене пленными, полном прекращении огня и разведении войск еще в трех пунктах – правда, без уточнения, где именно.

      В Житомирской области вторые сутки ищут двух сбежавших из Райковской колонии. Они совершили побег в ночь на понедельник.

      Уже седьмой день спасатели пытаются разобраться с последствиями пожара в Одесском колледже. Здание – до сих пор все в завалах.

      Главные новости 9 декабря: встреча Зеленского с Путиным, резолюция Генассамблеи ООН по Крыму
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      Теги: Украина – Россия Нормандская встреча 2019 Офіс Президента Владимир Путин Газ Выпуск новостей
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