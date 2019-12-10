Выпуск новостей за 9:00: Обещание Путина по газу. "Варта на Банковой" сворачивает лагерь
В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 9:00 – в Париже лидеры поговорили и о поставках в Украину газа. Путин пообещал продавать голубое топливо Украине на четверть дешевле. Так называемая "Варта на Банковой" сворачивает свой лагерь, потому что сдачи интересов не было.
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