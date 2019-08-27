Выпуск новостей за 9:00: Обмен пленными между Украиной и Россией. Нормандские встречи

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 9:00 – обмен пленными между Украиной и РФ может состояться до конца недели. Такие прогнозы озвучил адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин. Нормандские встречи на уровне глав государств, которых не было уже более двух лет, могут состояться уже в сентябре. Об этом заявил Президент Франции Макрон по итогам саммита G7.

Также в выпуске: За минувшие сутки боевики двенадцать раз обстреляли позиции ВСУ. Из-за страшных лесных пожаров из курортного острова Самос, что в Греции, пришлось срочно эвакуировать около тысячи туристов и местных жителей. В Херсоне спасатели вытащили из воды девушку, которую унесло в море на матрасе.

Источник: 24 канал