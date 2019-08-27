Выпуск новостей за 9:00: Обмен пленными между Украиной и Россией. Нормандские встречи
В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 9:00 – обмен пленными между Украиной и РФ может состояться до конца недели. Такие прогнозы озвучил адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин. Нормандские встречи на уровне глав государств, которых не было уже более двух лет, могут состояться уже в сентябре. Об этом заявил Президент Франции Макрон по итогам саммита G7.
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Источник: 24 канал
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