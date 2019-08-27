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      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 9:00: Обмен пленными между Украиной и Россией. Нормандские встречи

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 9:00 – обмен пленными между Украиной и РФ может состояться до конца недели. Такие прогнозы озвучил адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин. Нормандские встречи на уровне глав государств, которых не было уже более двух лет, могут состояться уже в сентябре. Об этом заявил Президент Франции Макрон по итогам саммита G7.

      Также в выпуске:

      За минувшие сутки боевики двенадцать раз обстреляли позиции ВСУ.

      Из-за страшных лесных пожаров из курортного острова Самос, что в Греции, пришлось срочно эвакуировать около тысячи туристов и местных жителей.

      В Херсоне спасатели вытащили из воды девушку, которую унесло в море на матрасе.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Украина – Россия Нормандский формат
      Источник: 24 канал
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