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      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 9:00: Обострение на фронте. Протесты на Майдане против освобождения Цемаха

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки от обстрелов российских наемников снова погиб один из наших защитников, еще один получил ранения. В центре Киева 5 сентября собрались около тысячи человек. Они заявили, что хотят обмена пленными, но не путем освобождения Цемаха. Ведь тот является важным свидетелем вооруженной агрессии России.

      Также в выпуске:

      Рената Кузьмина, который был бывшим заместителем генпрокурора времен Януковича, убрали из базы людей, скрывающихся от органов власти на сайте МВД. Ранее он был в розыске более пяти лет, теперь же стал народным депутатом.

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      На 96 году жизни скончался второй президент Зимбабве Роберт Мугабе. Международные организации неоднократно обвиняли его в нарушении прав человека, коррупции и провальной экономической политике, которая привела к сногсшибательному уровню инфляции.

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      Теги: Обмен пленными Владимир Цемах Выпуск новостей Украина – Россия Война на Донбассе Война
      Источник: 24 канал
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