Выпуск новостей за 9:00: Обострение на фронте. Протесты на Майдане против освобождения Цемаха

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки от обстрелов российских наемников снова погиб один из наших защитников, еще один получил ранения. В центре Киева 5 сентября собрались около тысячи человек. Они заявили, что хотят обмена пленными, но не путем освобождения Цемаха. Ведь тот является важным свидетелем вооруженной агрессии России.

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В Польше убили 26-летнюю украинку, как установили правоохранители, к убийству причастен украинец. Преступника ищут полицейские двух стран.

На 96 году жизни скончался второй президент Зимбабве Роберт Мугабе. Международные организации неоднократно обвиняли его в нарушении прав человека, коррупции и провальной экономической политике, которая привела к сногсшибательному уровню инфляции.