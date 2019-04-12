Выпуск новостей за 9:00: Обострение на фронте. Встреча Зеленского и Порошенко с Макроном
В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 9:00 – в результате вражеских обстрелов один военный погиб, еще восемь защитников получили ранения. Традиционно горячо на Луганщине и под Мариуполем, а также в Авдеевке. Действующий гарант в первой половине дня запланировал встречу с канцлером Германии, а вечером – с президентом Франции. Зеленский также вылетел в Париж, чтобы встретиться с Макроном
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Источник: 24 канал
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