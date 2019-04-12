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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 9:00: Обострение на фронте. Встреча Зеленского и Порошенко с Макроном

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 9:00 – в результате вражеских обстрелов один военный погиб, еще восемь защитников получили ранения. Традиционно горячо на Луганщине и под Мариуполем, а также в Авдеевке. Действующий гарант в первой половине дня запланировал встречу с канцлером Германии, а вечером – с президентом Франции. Зеленский также вылетел в Париж, чтобы встретиться с Макроном

      Также в выпуске:

      СБУ разоблачила сотрудника Главного управления Нацполиции в Харьковской области на сотрудничестве с Генштабом Вооруженных сил России.

      Во Львове после массового отравления детей в детском саду проверят все столовые учебных заведений.

      Компания Илона Маска успешно вывела в космос свою ракету Falcon Heavy.

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      Теги: Война Война на Донбассе Владимир Зеленский Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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