Выпуск новостей за 9:00: Обстрел мирного поселка на Донбассе. Лесной пожар в Чернобыле

В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 9:00 – пророссийские наемники обстреляли мирный поселок Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты осколочное ранение в ногу получила местная жительница. Вчера в зоне отчуждения возле Котовского лесничества загорелся лес на площади примерно 20 гектаров. По состоянию на утро открытого огня в Чернобыле уже нет, наблюдается тление отдельных очагов.

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За прошедшие сутки российские наемники обстреляли позиции ВСУ 14 раз. Ни один украинский военный не пострадал. А вот боевики, получив огневой ответ, понесли потери.

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