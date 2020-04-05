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      Выпуск новостей за 9:00: Обстрел мирного поселка на Донбассе. Лесной пожар в Чернобыле

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 9:00 – пророссийские наемники обстреляли мирный поселок Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты осколочное ранение в ногу получила местная жительница. Вчера в зоне отчуждения возле Котовского лесничества загорелся лес на площади примерно 20 гектаров. По состоянию на утро открытого огня в Чернобыле уже нет, наблюдается тление отдельных очагов.

      Также в выпуске:

      На Волыни умер водитель скорой. ПЦР-тест подтвердил у мужчины коронавирусную инфекцию. Всего в области зарегистрировано 17 подтвержденных случаев COVID-19, 9 из заболевших – медики.

      За прошедшие сутки российские наемники обстреляли позиции ВСУ 14 раз. Ни один украинский военный не пострадал. А вот боевики, получив огневой ответ, понесли потери.

      В мире количество выявленных случаев COVID-19 составило более 1,2 миллиона. Число умерших от опасного недуга приближается к 65 тысячам. За последние сутки Испания опередила Италию по количеству инфицированных.

      Полиция составила более 3,5 тысячи протоколов за нарушение карантина в Украине. По данным Нацполиции, общая сумма штрафов – более 270 тысяч гривен.

      Теги: Выпуск новостей
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