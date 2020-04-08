Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. Убийство музыканта в Львове

В выпуске новостей за 3 апреля состоянию на 9:00 – на Донбассе, 7 апреля, оккупанты 10 раз обстреляли позиции ВСУ, обошлось без раненых. Украинские военные подбили противотанковый ракетный комплекс оккупанта и ранили одного боевика. Во Львове погиб рок-музыкант, лидер группы "Лесик Бенд" Александр Дацюк. Его на остановке общественного транспорта двумя ударами в сердце убил бездомный.

Также в выпуске: На Днепропетровщине в городе Першотравенск собрание баптистов привели к вспышке коронавируса. На Буковине за три недели количество инфицированных коронавируса возросло в 90 раз. Украина приблизилась к пику распространения Covid-19. Заявил министр здравоохранения Максим Степанов. За прошедшие сутки в США зафиксировали рекорд смертности от коронавируса – 1736 человек. В Израиле на один из крупнейших иудейских праздников Песах ввели комендантский час. Первую смерть от коронавируса зафиксировали на оккупированной территории Донбасса. Умер пациент в больнице оккупированного города Амвросиевка. В Минске опять не договорились о новом этапе разведения на Донбассе.