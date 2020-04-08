Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. Убийство музыканта в Львове
В выпуске новостей за 3 апреля состоянию на 9:00 – на Донбассе, 7 апреля, оккупанты 10 раз обстреляли позиции ВСУ, обошлось без раненых. Украинские военные подбили противотанковый ракетный комплекс оккупанта и ранили одного боевика. Во Львове погиб рок-музыкант, лидер группы "Лесик Бенд" Александр Дацюк. Его на остановке общественного транспорта двумя ударами в сердце убил бездомный.
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