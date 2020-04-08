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      Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. Убийство музыканта в Львове

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 апреля состоянию на 9:00 – на Донбассе, 7 апреля, оккупанты 10 раз обстреляли позиции ВСУ, обошлось без раненых. Украинские военные подбили противотанковый ракетный комплекс оккупанта и ранили одного боевика. Во Львове погиб рок-музыкант, лидер группы "Лесик Бенд" Александр Дацюк. Его на остановке общественного транспорта двумя ударами в сердце убил бездомный.

      Также в выпуске:

      На Днепропетровщине в городе Першотравенск собрание баптистов привели к вспышке коронавируса.

      На Буковине за три недели количество инфицированных коронавируса возросло в 90 раз.

      Украина приблизилась к пику распространения Covid-19. Заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

      За прошедшие сутки в США зафиксировали рекорд смертности от коронавируса – 1736 человек.

      В Израиле на один из крупнейших иудейских праздников Песах ввели комендантский час.

      Первую смерть от коронавируса зафиксировали на оккупированной территории Донбасса. Умер пациент в больнице оккупированного города Амвросиевка.

      В Минске опять не договорились о новом этапе разведения на Донбассе.

      Теги: Новости Львова Убийство Война на Донбассе Выпуск новостей
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