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      Выпуск новостей за 9:00: Обвал дома на Львовщине. Закрытое совещание "Слуги народа"

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 9:00 – в Дрогобыче, обвалилась часть жилой четырехэтажки. По предварительной информации, в результате взрыва газа в одном из домов. Два человека погибли. Владимир Зеленский организует закрытое совещание с депутатами от "Слуги народа" в канун первого заседания новой Верховной Рады. Встреча пройдет в 16:00 в выставочном центре "Парковый".

      Также в выпуске:

      Руководительнице Минздрава времен Януковича Раисе Богатыревой, которую накануне задержали в аэропорту "Киев", должны избрать меру пресечения.

      Столицу Испании затопило: обильный дождь, который накрыл Мадрид, за несколько часов превратил его улицы в реки.

      Организация объединенных наций заявила, что на планете – чрезвычайная климатическая ситуация.

      В Украине – дни памяти по погибшим в Иловайском котле.

       

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      Теги: Выпуск новостей Новости Львова Новости Украины Новости политики Слуга народа
      Источник: 24 канал
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