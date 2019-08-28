Выпуск новостей за 9:00: Обвал дома на Львовщине. Закрытое совещание "Слуги народа"

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 9:00 – в Дрогобыче, обвалилась часть жилой четырехэтажки. По предварительной информации, в результате взрыва газа в одном из домов. Два человека погибли. Владимир Зеленский организует закрытое совещание с депутатами от "Слуги народа" в канун первого заседания новой Верховной Рады. Встреча пройдет в 16:00 в выставочном центре "Парковый".

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Источник: 24 канал