Выпуск новостей за 9:00: Официальные результаты выборов-2019. Дебаты Зеленского и Порошенко
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 9:00 – Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийский".
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Источник: 24 канал
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