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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Выпуск новостей за 9:00: Официальные результаты выборов-2019. Дебаты Зеленского и Порошенко

      Выпуск новостей 54 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 9:00 – Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийский".

      Также в выпуске:

      Пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      На дне калифорнийского залива нашли подводные зеркала.

      Что украинцы хотели бы спросить у Владимира Зеленского.

      В Одессе провели экскурсию на фрегаты НАТО.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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