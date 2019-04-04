Выпуск новостей за 9:00: Официальные результаты выборов-2019. Дебаты Зеленского и Порошенко

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 9:00 – Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийский".

Также в выпуске: Пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ. На дне калифорнийского залива нашли подводные зеркала. Что украинцы хотели бы спросить у Владимира Зеленского. В Одессе провели экскурсию на фрегаты НАТО.

Источник: 24 канал