Выпуск новостей за 9:00: Опасное здание в Днепре. Пожар в МИД России

В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 9:00 – около общежития в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого произошел оползень. После того, как на стене появилась трещина, более 200 студентов выселили, чтобы их жизни и имуществу ничего не угрожало. Ночью в Москве горело здание Министерства иностранных дел России. К дому на Смоленской площади направили целых десять пожарных машин.

Также в выпуске: На Донбассе враг продолжает срывать разведение войск. Кремль выдвинул условия встречи в нормандском формате. В Кривом Роге прошел первый открытый рыцарский турнир.

Источник: 24 канал