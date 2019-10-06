Выпуск новостей за 9:00: Опасное здание в Днепре. Пожар в МИД России
В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 9:00 – около общежития в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого произошел оползень. После того, как на стене появилась трещина, более 200 студентов выселили, чтобы их жизни и имуществу ничего не угрожало. Ночью в Москве горело здание Министерства иностранных дел России. К дому на Смоленской площади направили целых десять пожарных машин.
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Источник: 24 канал
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