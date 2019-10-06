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      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ
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      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ

      Выпуск новостей за 9:00: Опасное здание в Днепре. Пожар в МИД России

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 9:00 – около общежития в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого произошел оползень. После того, как на стене появилась трещина, более 200 студентов выселили, чтобы их жизни и имуществу ничего не угрожало. Ночью в Москве горело здание Министерства иностранных дел России. К дому на Смоленской площади направили целых десять пожарных машин.

      Также в выпуске:

      На Донбассе враг продолжает срывать разведение войск.

      Кремль выдвинул условия встречи в нормандском формате.

      В Кривом Роге прошел первый открытый рыцарский турнир.

       

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      Теги: Выпуск новостей Пожар Новости России Студенты Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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