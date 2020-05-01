Выпуск новостей за 9:00: Открытие рынков. Самоизоляция медиков в больнице

В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 9:00 – сегодня в Украине снова заработают свыше 280 крытых продовольственных рынков. В Министерстве здравоохранения разработали определенные требования. За нарушение правил весь рынок будут строго наказывать закрытием на неделю. В Днепре у пациента больницы имени Мечникова подтвердили COVID-19. Коллектив медучреждения решил там самоизолироваться.

Також у випуску: Напередодні у відеоформаті відбулася зустріч "нормандської четвірки" на рівні очільників МЗС. Головні дипломати України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися, щоб обговорити безпекові питання. Київська фірма, замість того, щоб утилізувати медичні відходи з інфекційних лікарень, викидала їх на звичайних звалищах. Про це повідомили у СБУ.