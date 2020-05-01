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      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      Выпуск новостей за 9:00: Открытие рынков. Самоизоляция медиков в больнице

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 9:00 – сегодня в Украине снова заработают свыше 280 крытых продовольственных рынков. В Министерстве здравоохранения разработали определенные требования. За нарушение правил весь рынок будут строго наказывать закрытием на неделю. В Днепре у пациента больницы имени Мечникова подтвердили COVID-19. Коллектив медучреждения решил там самоизолироваться.

      Також у випуску:

      Напередодні у відеоформаті відбулася зустріч "нормандської четвірки" на рівні очільників МЗС. Головні дипломати України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися, щоб обговорити безпекові питання.

      Київська фірма, замість того, щоб утилізувати медичні відходи з інфекційних лікарень, викидала їх на звичайних звалищах. Про це повідомили у СБУ.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Днепра СБУ Выпуск новостей
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