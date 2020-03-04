Выпуск новостей за 9:00: Отравление детей в Винницкой области. Смертоносный торнадо в США

В выпуске по состоянию на 9:00 – на Винничине 18 детей отравились газом. Возле учебного заведения в Могилев-Подольском люди почувствовали резкий запах газа. Правоохранители выяснили, что во время замены газового баллона в кафе, расположенном возле учебного заведения, произошла утечка газа. Сильный торнадо пронесся по штату Тенесси в США. В результате непогоды погибли по меньшей мере 25 человек.

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