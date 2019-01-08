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      Выпуск новостей за 9:00: Отставка президента Всемирного банка. Новый космический корабль Маска

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 9:00 – президент Всемирного банка Джим Йонг Ким заявил, что 1 февраля досрочно уйдет с поста. Ким был президентом институты более шести лет, его каденция должна была бы завершиться в 2022 году. Основатель компании SpaceX Илон Маск продемонстрировал новый эскиз межпланетной ракеты. Это тестовый модуль, который планируют запустить весной 2019 года.

      Также в выпуске:

      Посол Украины в Турции рассказал о состоянии моряков, пострадавших в аварии судна в Черном море.

      7 января боевики на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      В ответ на агрессию РФ в Черное море прибыл корабль ВМС США.

      Спасатели до сих пор ищут лыжника, который в ночь на Рождество заблудился в Карпатах.

      Теги: Выпуск новостей Всемирный банк Илон Маск
      Источник: 24 канал
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