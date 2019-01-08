Выпуск новостей за 9:00: Отставка президента Всемирного банка. Новый космический корабль Маска
В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 9:00 – президент Всемирного банка Джим Йонг Ким заявил, что 1 февраля досрочно уйдет с поста. Ким был президентом институты более шести лет, его каденция должна была бы завершиться в 2022 году. Основатель компании SpaceX Илон Маск продемонстрировал новый эскиз межпланетной ракеты. Это тестовый модуль, который планируют запустить весной 2019 года.
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Источник: 24 канал
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