Выпуск новостей за 9:00: Первый зарубежный визит Зеленского. Борьба с РФ в Гааге

В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 9:00 – 4 июня президент посетит Брюссель. Там должны обсудить судьбу санкций в отношении России из-за агрессии на Донбассе и Крыму. После этого Зеленский, вероятно, направится в США, куда его пригласил Дональд Трамп. Борьба с РФ на международном уровне продолжается. В Гааге состоятся слушания Международного Суда ООН по финансированию терроризма РФ.

Также в выпуске: Главный военный прокурор Анатолий Матиос созывает совещание руководителей МИД и силовых структур из-за провокационного видео, на котором рассказывается план аннексии Буковины Румынией. Боевики обстреляли Веселое под Донецком и ранили местного жителя. Снаряд оккупантов попал в гараж в жилом секторе, хозяину посекло тело осколками. Прокуратура будет ходатайствовать о домашнем аресте полицейским, которые ранили из ружья ребенка в Переяслав-Хмельницком. В Венеции произошла авария: большой круизный лайнер врезался в причал и зацепил теплоход.

Источник: 24 канал