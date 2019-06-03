Выпуск новостей за 9:00: Первый зарубежный визит Зеленского. Борьба с РФ в Гааге
В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 9:00 – 4 июня президент посетит Брюссель. Там должны обсудить судьбу санкций в отношении России из-за агрессии на Донбассе и Крыму. После этого Зеленский, вероятно, направится в США, куда его пригласил Дональд Трамп. Борьба с РФ на международном уровне продолжается. В Гааге состоятся слушания Международного Суда ООН по финансированию терроризма РФ.
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