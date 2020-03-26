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      Выпуск новостей за 9:00: Пятая жертва коронавируса в Украине. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 9:00 – в Украине зафиксировали пятую смерть от коронавируса. Ею стала женщина из Ивано-Франковска. Известно лишь то, что больная долгое время лечилась самостоятельно. Российские наемники снова, пренебрегая минскими соглашениями, били из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра. В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

      Также в выпуске:

      В Кропивницком неравнодушные создали сообщество, с помощью которой бесплатно подвозят врачей на работу.

      В Индии ввели тотальные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, нарушителей строго наказывают.

      Компания Tesla начнет производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Для этого переоборудуют закрытый завод в штате Нью-Йорк.

      На Тернопольщине подтвердили 4 новых случая коронавируса. Все они обнаружены у медиков.

       

      Гороскоп на 26 марта для всех знаков зодиака
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Ивано-Франковска Выпуск новостей
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