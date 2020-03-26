Выпуск новостей за 9:00: Пятая жертва коронавируса в Украине. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 9:00 – в Украине зафиксировали пятую смерть от коронавируса. Ею стала женщина из Ивано-Франковска. Известно лишь то, что больная долгое время лечилась самостоятельно. Российские наемники снова, пренебрегая минскими соглашениями, били из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра. В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

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