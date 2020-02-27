Выпуск новостей за 9:00: Плагиат в диссертации брата Ющенко. Коронавирус у украинки

В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 9:00 – брата Виктора Ющенко лишили ученой степени за плагиат. Петр Ющенко был доктором исторических наук. У украинки, которая живет в Италии, обнаружили коронавирус. Об этом рассказала на своей фейсбук-странице журналистка Марьяна Сороневич.

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