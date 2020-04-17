Выпуск новостей за 9:00: Побег психбольного в Харькове. Распространение COVID-19 на Буковине
В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 9:00 – в Харькове из больницы сбежал психически больной с COVID-19. О его исчезновении правоохранителям заявили врачи инфекционной больницы. В Черновицкой области COVID-19 распространяется дальше. Только за вчерашний день там обнаружили 96 новых случаев заражения.
Также в выпуске:
Грузия вводит беспрецедентные меры для борьбы с распространением COVID-19. Там теперь нельзя передвигаться легковым авто.
Еврокомиссия выделила 13 миллионов евро для пострадавших от конфликта на Донбассе.
Из-за сильного ветра в Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар.
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