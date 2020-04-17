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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Выпуск новостей за 9:00: Побег психбольного в Харькове. Распространение COVID-19 на Буковине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 9:00 – в Харькове из больницы сбежал психически больной с COVID-19. О его исчезновении правоохранителям заявили врачи инфекционной больницы. В Черновицкой области COVID-19 распространяется дальше. Только за вчерашний день там обнаружили 96 новых случаев заражения.

      Также в выпуске:

      Грузия вводит беспрецедентные меры для борьбы с распространением COVID-19. Там теперь нельзя передвигаться легковым авто.

      Еврокомиссия выделила 13 миллионов евро для пострадавших от конфликта на Донбассе.

      Из-за сильного ветра в Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар.

       

      Теги: Выпуск новостей Новости Харькова Новости Черновцов
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