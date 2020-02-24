Выпуск новостей за 9:00: Подлые действия боевиков на Донбассе. Коронавирус в Италии

В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 9:00 – на Донбассе опять обострение. Российские оккупационные войска около полуночи цинично обстреляли свои же позиции на окраине села Веселенькое, что на Луганщине, чтобы обвинить в этом ВСУ. Италия становится эпицентром коронавируса в Европе. От последствий вируса в стране умер уже третий человек.

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