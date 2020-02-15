Выпуск новостей за 9:00: Полторы тысячи погибших от коронавируса. Мера пресечения патрульному
В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 9:00 – коронавирус продолжает собирать новые жертвы. Общее количество погибших уже возросло до полутора тысяч, а зараженных – свыше 66 тысяч. Два месяца под стражей без права внесения залога. Такую меру получил харьковский патрульный Андрей Бондарец, который накануне во время погони ранил нарушителя.
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