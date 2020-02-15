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      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК
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      Выпуск новостей за 9:00: Полторы тысячи погибших от коронавируса. Мера пресечения патрульному

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 9:00 – коронавирус продолжает собирать новые жертвы. Общее количество погибших уже возросло до полутора тысяч, а зараженных – свыше 66 тысяч. Два месяца под стражей без права внесения залога. Такую меру получил харьковский патрульный Андрей Бондарец, который накануне во время погони ранил нарушителя.

      Также в выпуске:

      На Ровненщине правоохранители задержали группу янтарокопателей.

      В Киеве мужчина убил свою тещу в ее день рождения, а тело спрятал в подвале.

      Россияне при поддержке западных аналитиков попытались продвинуть на международной площадке альтернативу Минску-2.

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      Теги: Полиция Выпуск новостей
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