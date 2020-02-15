Выпуск новостей за 9:00: Полторы тысячи погибших от коронавируса. Мера пресечения патрульному

В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 9:00 – коронавирус продолжает собирать новые жертвы. Общее количество погибших уже возросло до полутора тысяч, а зараженных – свыше 66 тысяч. Два месяца под стражей без права внесения залога. Такую меру получил харьковский патрульный Андрей Бондарец, который накануне во время погони ранил нарушителя.

Также в выпуске: На Ровненщине правоохранители задержали группу янтарокопателей. В Киеве мужчина убил свою тещу в ее день рождения, а тело спрятал в подвале. Россияне при поддержке западных аналитиков попытались продвинуть на международной площадке альтернативу Минску-2.