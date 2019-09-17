Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Дата выборов мэра Киева
В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 9:00 – снова потери на передовой: один военный погиб, двое – ранены. В целом, за минувшие сутки наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Внеочередные выборы мэра Киева могут состояться уже 8 декабря этого года. Соответствующий законопроект депутаты от партии "Слуга народа" внесли в парламент.
Также в выпуске:
В Киеве пьяный работник СТО разбил чужой автомобиль, который привезли на ремонт.
Дом в центре Киева годами стоит на воде из-за того, что подвал дома регулярно затапливает.
Во Львове контрактникам теперь будут выплачивать единовременное пособие в размере 25 тысяч гривен.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии