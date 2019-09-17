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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Дата выборов мэра Киева

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 9:00 – снова потери на передовой: один военный погиб, двое – ранены. В целом, за минувшие сутки наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Внеочередные выборы мэра Киева могут состояться уже 8 декабря этого года. Соответствующий законопроект депутаты от партии "Слуга народа" внесли в парламент.

      Также в выпуске:

      В Киеве пьяный работник СТО разбил чужой автомобиль, который привезли на ремонт.

      Дом в центре Киева годами стоит на воде из-за того, что подвал дома регулярно затапливает.

      Во Львове контрактникам теперь будут выплачивать единовременное пособие в размере 25 тысяч гривен.

      blog_ava
      Я положительно отношусь к Шуфричу и Бойко, – Леонид Кравчук
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      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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