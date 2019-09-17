Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Дата выборов мэра Киева

В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 9:00 – снова потери на передовой: один военный погиб, двое – ранены. В целом, за минувшие сутки наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Внеочередные выборы мэра Киева могут состояться уже 8 декабря этого года. Соответствующий законопроект депутаты от партии "Слуга народа" внесли в парламент.

Также в выпуске: В Киеве пьяный работник СТО разбил чужой автомобиль, который привезли на ремонт. Дом в центре Киева годами стоит на воде из-за того, что подвал дома регулярно затапливает. Во Львове контрактникам теперь будут выплачивать единовременное пособие в размере 25 тысяч гривен.

Источник: 24 канал