Выпуск новостей за 9:00: Повышение штрафов за поджог травы. Нарушение режима прекращения огня
В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 9:00 – Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Отныне минимальная сумма штрафа возрастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен. Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, украинские военные ранили не менее двух боевиков.
Также в выпуске:
Пламя пожара в Чернобыльской зоне добралось до города Припять.
Дым чернобыльских пожаров понесло на Киев.
Виктор Ляшко сообщил, что украинская медицинская система одновременно может выдержать только 3 500 госпитализированных с COVID-19.
Пандемия превратила культовые сооружения на больницы и морги.
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