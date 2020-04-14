Выпуск новостей за 9:00: Повышение штрафов за поджог травы. Нарушение режима прекращения огня

В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 9:00 – Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Отныне минимальная сумма штрафа возрастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен. Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, украинские военные ранили не менее двух боевиков.

Также в выпуске: Пламя пожара в Чернобыльской зоне добралось до города Припять. Дым чернобыльских пожаров понесло на Киев. Виктор Ляшко сообщил, что украинская медицинская система одновременно может выдержать только 3 500 госпитализированных с COVID-19. Пандемия превратила культовые сооружения на больницы и морги.