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      Выпуск новостей за 9:00: Пожар в лагере для беженцев в Греции. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 9:00 – на греческом острове Лесбос горел лагерь с беженцами. По меньшей мере один человек погиб. Впрочем, жители лагеря говорят, что жертв трое. Российские наемники за прошедшие сутки 26 раз нарушали режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

      Также в выпуске:

      Уже с 1 октября монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством.

      Законопроект, который запустит продажу украинских земель, должна рассмотреть Верховная Рада уже в ближайшие дни.

      Национальная валюта преодолела новую психологическую отметку – Нацбанк установил курс на уровне 24 гривны и 8 копеек за доллар.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Пожар Греция
      Источник: 24 канал
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