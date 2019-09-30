Выпуск новостей за 9:00: Пожар в лагере для беженцев в Греции. Ситуация на Донбассе
В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 9:00 – на греческом острове Лесбос горел лагерь с беженцами. По меньшей мере один человек погиб. Впрочем, жители лагеря говорят, что жертв трое. Российские наемники за прошедшие сутки 26 раз нарушали режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного минскими соглашениями вооружения.
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Источник: 24 канал
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