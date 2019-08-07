Выпуск новостей за 9:00: Представители "ЛНР" ворвались на территорию Украины. Трагедия в Одессе
В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 9:00 – представители боевиков вызывающе пришли на украинскую территорию и высказали свои претензии на нашу землю. Произошло это в Станице Луганской, где недавно произошло разведение сил. Двое человек погибли от взрыва гранаты в одесской больнице. Взрыв произошел в подсобном помещении медучреждения.
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