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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей за 9:00: Представители "ЛНР" ворвались на территорию Украины. Трагедия в Одессе

      Выпуск новостей 182 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 9:00 – представители боевиков вызывающе пришли на украинскую территорию и высказали свои претензии на нашу землю. Произошло это в Станице Луганской, где недавно произошло разведение сил. Двое человек погибли от взрыва гранаты в одесской больнице. Взрыв произошел в подсобном помещении медучреждения.

      Также в выпуске:

      В Испании полицейские заставили мужчину вытащить холодильник из ущелья вдоль дороги, а также уплатить штраф за то, что он избавился от предыдущей техники таким же способом.

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      Теги: Война Выпуск новостей Война на Донбассе Взрыв Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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