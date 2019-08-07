Выпуск новостей за 9:00: Представители "ЛНР" ворвались на территорию Украины. Трагедия в Одессе

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 9:00 – представители боевиков вызывающе пришли на украинскую территорию и высказали свои претензии на нашу землю. Произошло это в Станице Луганской, где недавно произошло разведение сил. Двое человек погибли от взрыва гранаты в одесской больнице. Взрыв произошел в подсобном помещении медучреждения.

Также в выпуске: В Испании полицейские заставили мужчину вытащить холодильник из ущелья вдоль дороги, а также уплатить штраф за то, что он избавился от предыдущей техники таким же способом. Общественное телевидение проиграло в суде радикальной организации С14. Заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка рассказал, что руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не уволят. Генпрокурор Юрий Луценко сделал громкое заявление об убийстве Павла Шеремета.

Источник: 24 канал