Выпуск новостей за 9:00: Превращение стадиона в больницу в Бразилии. Отмена летней Олимпиады
В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 9:00 – в бразильском городе Сан-Паулу один из главных стадионов превратят в госпиталь для зараженных коронавирусом. Больные будут лечиться под открытым небом, ведь стадион не крытый. Летней Олимпиады в этом году не будет. О переносе игр на 2021 год заявил премьер Японии Синдзо Абэ.
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