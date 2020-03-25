Выпуск новостей за 9:00: Превращение стадиона в больницу в Бразилии. Отмена летней Олимпиады

В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 9:00 – в бразильском городе Сан-Паулу один из главных стадионов превратят в госпиталь для зараженных коронавирусом. Больные будут лечиться под открытым небом, ведь стадион не крытый. Летней Олимпиады в этом году не будет. О переносе игр на 2021 год заявил премьер Японии Синдзо Абэ.

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Участники 24 Украинской антарктической экспедиции записали приветствие со станции "Академик Вернадский".

А Китай, откуда и началась пандемия, постепенно возвращается к привычной жизни. В наиболее пораженной коронавирусом провинции Хубэй с сегодняшнего дня прекращают карантин.

В Италии выросла сумма, которую должен заплатить человек в случае нарушения карантинного режима – 3 тысячи евро.