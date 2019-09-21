Выпуск новостей за 9:00: Приговор минеру моста в Киеве. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 9:00 – приговор киевскому горе-минеру: 60 суток под стражей с правом залога в размере почти 300 тысяч гривен. В течение суток ранения получили трое наших военных. Все они разных степеней тяжести, говорят в штабе ООС.
Также в выпуске:
В Киеве дотла сгорел электрокар сразу после того, как зарядил аккумулятор.
На Тернопольщине мужчина со старых стиральных машин создает новые мини-котлы.
24 канал стал самым популярным сайтом с новостями в Украине за прошлый месяц.
Источник: 24 канал
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