Выпуск новостей за 9:00: Приговор минеру моста в Киеве. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 9:00 – приговор киевскому горе-минеру: 60 суток под стражей с правом залога в размере почти 300 тысяч гривен. В течение суток ранения получили трое наших военных. Все они разных степеней тяжести, говорят в штабе ООС.

Также в выпуске: В Киеве дотла сгорел электрокар сразу после того, как зарядил аккумулятор. На Тернопольщине мужчина со старых стиральных машин создает новые мини-котлы. 24 канал стал самым популярным сайтом с новостями в Украине за прошлый месяц.

Источник: 24 канал