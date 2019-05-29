Выпуск новостей за 9:00: Прилет Саакашвили. Исчезновение военного

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 9:00 – президент Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили. Он должен прилететь сегодня в 17:15 в Киев из Варшавы. В районе города Попасная на Луганщине диверсионная группа оккупантов атаковала саперов ВСУ. Украинские защитники отбили нападение, нанеся противнику потери, однако один воин пропал без вести.

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