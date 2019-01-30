Выпуск новостей за 9:00: Прогнозы разведки США относительно агрессии РФ. Жуткое ДТП на Одесщине

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 9:00 – директор национальной разведки США Дэн Коутс уверен, что ситуация на Азовском море может обостриться. Правда, по его словам, сценарий полномасштабных боевых действий на море пока что маловероятен. На трассе Одесса – Овидиополь столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека, еще трое травмированы

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