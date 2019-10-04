Выпуск новостей за 9:00: Разоблачили врача-взяточника в Киеве. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 4 октября состоянию на 9:00 – в Киеве правоохранители поймали на горячем одного из самых известных трансплантологов Украины Олега Котенко: за операцию и лечение он требовал у пациента 40 тысяч долларов. За прошедшие сутки штаб Объединенных сил зафиксировал рекордное количество обстрелов – 41. Один военный результате обстрелов получил ранения несовместимые с жизнью.

Также в выпуске: Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в ответ на двухдневные протесты под Офисом Президента. На Львовщине неравнодушные люди спасли дом для матери-одиночки с двумя детьми. Министерство обороны США сообщило о разрешении продать Украине противотанковые ракеты Javelin. Трагедия на Львовщине: возле села Сокольники аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.

Источник: 24 канал