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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ

      Выпуск новостей за 9:00: Разоблачили врача-взяточника в Киеве. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 октября состоянию на 9:00 – в Киеве правоохранители поймали на горячем одного из самых известных трансплантологов Украины Олега Котенко: за операцию и лечение он требовал у пациента 40 тысяч долларов. За прошедшие сутки штаб Объединенных сил зафиксировал рекордное количество обстрелов – 41. Один военный результате обстрелов получил ранения несовместимые с жизнью.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в ответ на двухдневные протесты под Офисом Президента.

      На Львовщине неравнодушные люди спасли дом для матери-одиночки с двумя детьми.

      Министерство обороны США сообщило о разрешении продать Украине противотанковые ракеты Javelin.

      Трагедия на Львовщине: возле села Сокольники аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Киева Взятка Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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