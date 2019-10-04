Выпуск новостей за 9:00: Разоблачили врача-взяточника в Киеве. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 4 октября состоянию на 9:00 – в Киеве правоохранители поймали на горячем одного из самых известных трансплантологов Украины Олега Котенко: за операцию и лечение он требовал у пациента 40 тысяч долларов. За прошедшие сутки штаб Объединенных сил зафиксировал рекордное количество обстрелов – 41. Один военный результате обстрелов получил ранения несовместимые с жизнью.
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