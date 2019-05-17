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      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Выпуск новостей за 9:00: Расширение санкций против России от США. Потери на фронте

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 9:00 – в США расширили число фигурантов списка Магнитского. Под американские санкции попал отряд быстрого реагирования "Терек", входящая в состав Нацгвардии России, и еще пятеро российских граждан. Российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. Один воин погиб, еще один получил ранения.

      Также в выпуске:

      Суд изберет меру пресечения Аллерову.

      Святослав Вакарчук официально заявил, что уходит в политику.

      Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Санкции
      Источник: 24 канал
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