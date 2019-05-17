Выпуск новостей за 9:00: Расширение санкций против России от США. Потери на фронте
В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 9:00 – в США расширили число фигурантов списка Магнитского. Под американские санкции попал отряд быстрого реагирования "Терек", входящая в состав Нацгвардии России, и еще пятеро российских граждан. Российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. Один воин погиб, еще один получил ранения.
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Источник: 24 канал
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