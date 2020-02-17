Выпуск новостей за 9:00: Разбитие пассажирского самолета во Франции. Смертельное ДТП в Днепре

В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 9:00 – на юге Франции разбился самолет с туристами. Крушение унесло жизни пилота и трех пассажиров. Легкомоторный самолет вылетел из города Ангулем и упал в нескольких километрах от аэродрома. В Днепре трагедией завершилось бегство от правоохранителей. Автомобиль на большой скорости возле пешеходного перехода сбил целую семью.

Также в выпуске: В Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек. В Киеве задержали криминального авторитета Евгения Анисимова, который во времена Януковича требовал деньги у запорожских предпринимателей. В Коста-Рике правоохранители перехватили более 5 тонн наркотиков, которые должны были доставить в Европу.