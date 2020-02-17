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      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
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      Выпуск новостей за 9:00: Разбитие пассажирского самолета во Франции. Смертельное ДТП в Днепре

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 9:00 – на юге Франции разбился самолет с туристами. Крушение унесло жизни пилота и трех пассажиров. Легкомоторный самолет вылетел из города Ангулем и упал в нескольких километрах от аэродрома. В Днепре трагедией завершилось бегство от правоохранителей. Автомобиль на большой скорости возле пешеходного перехода сбил целую семью.

      Также в выпуске:

      В Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек.

      В Киеве задержали криминального авторитета Евгения Анисимова, который во времена Януковича требовал деньги у запорожских предпринимателей.

      В Коста-Рике правоохранители перехватили более 5 тонн наркотиков, которые должны были доставить в Европу.

      Агрессор или дружеская и братская страна: как украинцы относятся к России – результаты соцопроса
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      Теги: Выпуск новостей Аварии и ДТП Новости Франции
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