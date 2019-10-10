Выпуск новостей за 9:00: Разговор Зеленского с Меркель. Авиаудары по Сирии

В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 9:00 – президент Зеленский побеседовал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Общались, в частности, о разведении войск на Донбассе и российском газе. От последних ударов турецкой авиации по Сирии погибли уже по меньшей мере 15 человек. Президент Турция Реджеп Эрдоган заявил – все ради безопасности, а его цель – курдские повстанцы.

Также в выпуске: Немецкая полиция установила личность задержанного, который расстрелял людей перед синагогой в городке Галле. Городской глава столицы Виталий Кличко заявил, что стоимость строительства Шулявского моста возросла до одного миллиарда гривен. Трагическое ДТП произошло на Киевщине: под колесами легковушки оказались две сестры, они погибли на месте. В США 9-летний ребенок оказался на скамье подсудимых: следствие считает, что он намеренно устроил пожар, в котором погибли шесть человек.