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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 9:00: Разговор Зеленского с Меркель. Авиаудары по Сирии

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 9:00 – президент Зеленский побеседовал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Общались, в частности, о разведении войск на Донбассе и российском газе. От последних ударов турецкой авиации по Сирии погибли уже по меньшей мере 15 человек. Президент Турция Реджеп Эрдоган заявил – все ради безопасности, а его цель – курдские повстанцы.

      Также в выпуске:

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      Городской глава столицы Виталий Кличко заявил, что стоимость строительства Шулявского моста возросла до одного миллиарда гривен.

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      Теги: Владимир Зеленский Выпуск новостей Новости Турции Война в Сирии Ангела Меркель
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