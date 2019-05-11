Выпуск новостей за 9:00: реакция АП на обращение Зеленского. ДТП с участием полицейских

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 9:00 – в Администрации Президента отреагировали на видеообращение Владимира Зеленского относительно затягивания даты инаугурации. Там заявили, что не надо сравнивать Украину с номером отеля в Египте, а также что, дату инаугурации назначит парламент. Авария с участием полицейской машины произошла в столице накануне вечером, пострадали три человека.

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