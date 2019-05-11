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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Выпуск новостей за 9:00: реакция АП на обращение Зеленского. ДТП с участием полицейских

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 9:00 – в Администрации Президента отреагировали на видеообращение Владимира Зеленского относительно затягивания даты инаугурации. Там заявили, что не надо сравнивать Украину с номером отеля в Египте, а также что, дату инаугурации назначит парламент. Авария с участием полицейской машины произошла в столице накануне вечером, пострадали три человека.

      Также в выпуске:

      На фронте враг продолжает бить из минометов по позициям наших военных, один украинский защитник ранен.

      В Колумбии прогремел взрыв в пороховой мастерской, по меньшей мере четыре человека погибли, еще более 30 травмированы.

      Лодка с ливийскими мигрантами затонула в Средиземном море у берегов Туниса.

      Филарет хочет восстановить украинскую православную церковь Киевского патриархата и возглавить ее.

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      Теги: Владимир Зеленский Аварии и ДТП Администрация Президента Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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