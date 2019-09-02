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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 9:00: Россия возглавила Совбез ООН. Смертельная авария в Кривом Роге

      Выпуск новостей 93 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 9:00 – Россия возглавила Совет безопасности ООН. Правда, продлится это всего месяц. В октябре заседаниями международного учреждения будет руководить Южно-Африканская Республика. В Кривом Роге на перекрестке дорогу не поделили автомобили "Москвич" и "Форд". В результате аварии три человека погибли.

      Также в выпуске:

      На Харьковщине учителя двух школ перекрыли дорогу из-за закрытия учебных заведений, в которых они работают.

      Президент Украины Владимир Зеленский собирает на заседание глав Кабмина и силовиков.

      В Тернополе оригинально отпраздновали День знаний: вместо торжественной линейки устроили пенную вечеринку.

      До четверга по всей территории Украины будет сохраняться высокая температура воздуха.

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      Теги: Выпуск новостей Новости России Аварии и ДТП ООН Новости Кривого Рога
      Источник: 24 канал
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