10:20
27 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин подсел на наркоту? Кесарево сечение для таракана в РФ
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 декабря
      Вести.UA: Ткаченко идет по стопам Зеленского. Медведчук и его вымышленный мир
      Вєсті.UA
      19:56, 26 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Выпуск новостей за 9:00: Сбил полицейского во Львове. Суд может отпустить экс-беркутовцев

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 9:00 – во Львове мужчина на своем BMW припарковался на полосе общественного транспорта. Не выслушав замечания полиции и решил сам атаковать правоохранителей. Сегодня суд может отпустить из-под стражи экс-беркутовцев, которых подозревают в убийстве активистов. А все потому, что они, вероятно, тоже попали в списки на обмен.

      Также в выпуске:

      На фронте пророссийские боевики ранили одного украинского военнослужащего.

      Ожидаемый обмен пленными может состояться уже до конца этой недели. Предварительно известно об этой воскресенье, 29 декабря.

      Подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова не продлили меру пресечения. Срок их ареста истекает 31 декабря.

      Потери года: кто из выдающихся личностей умер в 2019-м
      сегодня
      1885
      Теги: Новости Львова Беркут Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:06 Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24
      Анастасія Можаровська 25459
      сегодня , 09:00 О пожаре в Одессе: какие выводы надо сделать украинцам
      Блог Соцмережі 106
      сегодня , 08:00 События, которые потрясли Украину в 2019 году: фото и видео
      Артем Овдієнко 146
      сегодня , 07:25 Потери года: кто из выдающихся личностей умер в 2019-м
      Світлана Попова 1885
      сегодня , 07:01 Рейтинги-2019: как менялась популярность ведущих политиков
      Інна Жолобович 287
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук