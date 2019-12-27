Выпуск новостей за 9:00: Сбил полицейского во Львове. Суд может отпустить экс-беркутовцев

В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 9:00 – во Львове мужчина на своем BMW припарковался на полосе общественного транспорта. Не выслушав замечания полиции и решил сам атаковать правоохранителей. Сегодня суд может отпустить из-под стражи экс-беркутовцев, которых подозревают в убийстве активистов. А все потому, что они, вероятно, тоже попали в списки на обмен.

Также в выпуске:

На фронте пророссийские боевики ранили одного украинского военнослужащего.

Ожидаемый обмен пленными может состояться уже до конца этой недели. Предварительно известно об этой воскресенье, 29 декабря.

Подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова не продлили меру пресечения. Срок их ареста истекает 31 декабря.