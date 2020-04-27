Выпуск новостей за 9:00: Сгорел грузовик Минобороны. Скандал с заместителем Кличко

В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 9:00 – на Львовщине загорелся грузовик Минобороны, погиб старший солдат. Об этом на странице в фейсбуке сообщает 53-я отдельная механизированная бригада. Заместитель столичного мэра Виталия Кличко Владимир Слончак вляпался в скандал. Накануне поздно вечером полиция задержала его за то, что накинулся с кулаками на патрульного.

Также в выпуске: Правительство объявило конкурс на должность главы Государственной налоговой службы. Арсенал в Балаклее взорвали заложенной во многих местах взрывчаткой. К такому выводу пришла временная следственная комиссия Верховной Рады. Вспышка коронавируса в Мариуполе: там обнаружили 22 новых случая заражения, из них 19 – медики Областной больницы интенсивного лечения.