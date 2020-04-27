Выпуск новостей за 9:00: Сгорел грузовик Минобороны. Скандал с заместителем Кличко
В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 9:00 – на Львовщине загорелся грузовик Минобороны, погиб старший солдат. Об этом на странице в фейсбуке сообщает 53-я отдельная механизированная бригада. Заместитель столичного мэра Виталия Кличко Владимир Слончак вляпался в скандал. Накануне поздно вечером полиция задержала его за то, что накинулся с кулаками на патрульного.
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