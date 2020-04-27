09:54
27 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЧЕРНОБЫЛЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЧЕРНОБЫЛЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      Выпуск новостей за 9:00: Сгорел грузовик Минобороны. Скандал с заместителем Кличко

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 9:00 – на Львовщине загорелся грузовик Минобороны, погиб старший солдат. Об этом на странице в фейсбуке сообщает 53-я отдельная механизированная бригада. Заместитель столичного мэра Виталия Кличко Владимир Слончак вляпался в скандал. Накануне поздно вечером полиция задержала его за то, что накинулся с кулаками на патрульного.

      Также в выпуске:

      Правительство объявило конкурс на должность главы Государственной налоговой службы.

      Арсенал в Балаклее взорвали заложенной во многих местах взрывчаткой. К такому выводу пришла временная следственная комиссия Верховной Рады.

      Вспышка коронавируса в Мариуполе: там обнаружили 22 новых случая заражения, из них 19 – медики Областной больницы интенсивного лечения.

      Теги: Жертвы Міністерство оборони України Новости Львова Новости Киева Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Самый большой страх Путина, Коломойский не сдается и коронавирусная Пасхв: блоги недели
      26 апреля , 22:00 Самый большой страх Путина, Коломойский не сдается и коронавирусная Пасхв: блоги недели
      Блоги тижня
      Как изменятся путешествия и протесты предпринимателей из-за карантина – видео недели
      26 апреля , 19:30 Как изменятся путешествия и протесты предпринимателей из-за карантина – видео недели
      Марія Лелека