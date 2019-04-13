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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Мера пресечения шпиону РФ из Нацполиции

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 9:00 – на Востоке враг не прекращает обстрелы украинских позиций из минометов различных калибров. В штабе ООС зафиксировали 14 атак. Один украинский военный погиб, еще двое – ранены. Два месяца под стражей без права внесения залога – такое решение принял накануне харьковский суд и посадил за решетку шпиона из Нацполиции, который сотрудничал с РФ.

      Также в выпуске:

      Австрийскому журналисту, который распространял пропаганду, отменили запрет въезда в Украину.

      В Киеве мужчина хотел покончить жизнь самоубийством и бросался под машины – отделался переломами.

      В Киеве на неделю частично перекроют проспет Победы из-за ремонта Шулявского моста.

       

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      Теги: Украина – Россия Полиция Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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