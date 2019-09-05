Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. СБУ расследует возможную диверсию "Мотор Сичи"

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 9:00 – накануне еще один наш военный на фронте получил ранение, несовместимое с жизнью. В общем боевики 12 раз открывали огонь по нашим позициям. Служба безопасности Украины взялась за расследование возможной диверсии на предприятии "Мотор Сич". Подозревают, что оно поставляло продукцию военного назначения в Российскую Федерацию.

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