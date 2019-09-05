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      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. СБУ расследует возможную диверсию "Мотор Сичи"

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 9:00 – накануне еще один наш военный на фронте получил ранение, несовместимое с жизнью. В общем боевики 12 раз открывали огонь по нашим позициям. Служба безопасности Украины взялась за расследование возможной диверсии на предприятии "Мотор Сич". Подозревают, что оно поставляло продукцию военного назначения в Российскую Федерацию.

      Также в выпуске:

      На Львовщине задержали двоих беглецов из николаевской колонии.

      На Ровненщине за храм подрались 60 представителей ПЦУ и УПЦ МП.

      Антикоррупционный суд официально начинает свою работу. Это последнее звено трех китов, на которых держится борьба с коррупцией.

      40 евродепутатов призвали Владимира Зеленский не обменивать одного из главных свидетелей по делу катастрофы самолета MH-17 и не включать его в список на обмен.

      На Львовщине в смертельную аварию попал автобус с детьми. В масштабном ДТП на трассе Киев – Чоп возле села Банюнин столкнулись сразу три автомобиля.

      Учительница львовской школы попала в десятку лучших педагогов страны.

      blog_ava
      Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
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      Теги: СБУ Война Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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