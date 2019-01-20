Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Состояние здоровья Михайлика

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляли позиции украинских военных возле Песков, Широкино, Марьинки и Гнутово. Председателя одесской ячейки партии "Сила людей" Олега Михайлика выписали из немецкой клиники после извлечения пули из легкого.

Также в выпуске: В результате взрыва на трубопроводе в Мексике 73 человека погибли, 74 – ранены. В Житомирской области к Православной церкви Украины присоединились религиозные общины в селах Павловка, Кишин и Ананьев.