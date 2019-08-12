Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Выдача паспортов РФ в так называемой "ЛНР"

В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 9:00 – Боевики бьют по позициям ВСУ. За прошедшие сутки оккупанты восемь раз обстреляли наших армейцев. Один украинский военный получил ранения. Потери противника уточняются. Сначала паспорт фейковой "ЛНР", а потом российский. В оккупированном Алчевске появился спрос на бумажку так называемой "республики", ибо без нее россияне не выдают паспорт.

Также в выпуске: Россгвардия не признает своего сотрудника, который ударил женщину в живот. Пятеро детей погибли во время пожара в детском саду в США. Петра Порошенко сегодня вновь приглашают в Государственное бюро расследований.

Источник: 24 канал