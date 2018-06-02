Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Журналистов вызвали в СБУ
В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 09:00 – пророссийские боевики на Востоке Украины открывают огонь на поражение по мирным жителям поселка Пивденне. Группу журналистов вызвали в Службу безопасности Украины, участники встречи подписали документ о неразглашении.
Также в выпуске:
Группу журналистов вызвали в Службу безопасности Украины.
Благодаря спецоперации с Бабченко удалось установить 47 человек потенциальных жертв нападающих.
Спецмашина полиции, которая сбила 13-летнего велосипедиста, входит в кортеж президента.
В Париже прошла акция в поддержку Олега Сенцова.
Источник: 24 Канал
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