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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Журналистов вызвали в СБУ

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 09:00 – пророссийские боевики на Востоке Украины открывают огонь на поражение по мирным жителям поселка Пивденне. Группу журналистов вызвали в Службу безопасности Украины, участники встречи подписали документ о неразглашении.

Также в выпуске:

Группу журналистов вызвали в Службу безопасности Украины.

Благодаря спецоперации с Бабченко удалось установить 47 человек потенциальных жертв нападающих.

Спецмашина полиции, которая сбила 13-летнего велосипедиста, входит в кортеж президента.

В Париже прошла акция в поддержку Олега Сенцова.

 

Теги: СМИ журналисты Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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