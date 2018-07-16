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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 9:00: Смерть второй пострадавшей в ДТП на Закарпатье. Сутки на фронте

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 09:00 – накануне вечером в больнице скончалась вторая пострадавшая жертва аварии. Виновник смертельного ДТП – Виктор Олефир. Он экс-глава администрации города Перечин на Закарпатье. За минувшие сутки на фронте ранили одного украинского защитника.

Также в выпуске:

Что будут обсуждать Трамп и Путин во время встречи в Хельсинки.

Исторические встречи происходили в столице Финляндии.

Российский актер Константин Хабенский внесен в базу "Миротворец".

Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Жертвы Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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