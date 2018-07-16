Выпуск новостей за 9:00: Смерть второй пострадавшей в ДТП на Закарпатье. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 09:00 – накануне вечером в больнице скончалась вторая пострадавшая жертва аварии. Виновник смертельного ДТП – Виктор Олефир. Он экс-глава администрации города Перечин на Закарпатье. За минувшие сутки на фронте ранили одного украинского защитника.

Также в выпуске: Что будут обсуждать Трамп и Путин во время встречи в Хельсинки. Исторические встречи происходили в столице Финляндии. Российский актер Константин Хабенский внесен в базу "Миротворец".