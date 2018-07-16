Выпуск новостей за 9:00: Смерть второй пострадавшей в ДТП на Закарпатье. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 09:00 – накануне вечером в больнице скончалась вторая пострадавшая жертва аварии. Виновник смертельного ДТП – Виктор Олефир. Он экс-глава администрации города Перечин на Закарпатье. За минувшие сутки на фронте ранили одного украинского защитника.
Также в выпуске:
Что будут обсуждать Трамп и Путин во время встречи в Хельсинки.
Исторические встречи происходили в столице Финляндии.
Российский актер Константин Хабенский внесен в базу "Миротворец".
Источник: 24 канал
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