Выпуск новостей за 9:00: Смертельное ДТП на Харьковщине. Проверка на коронавирус в Украине

В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 9:00 – вследствие аварии на Харьковщине погибли пять человек. Еще одного – госпитализировали с тяжелыми травмами. Трагедия произошла на трассе возле города Изюм. Двух украинцев проверяют на коронавирус, а у 11 других – болезнь не подтвердилась. Об этом заявил глава Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

Также в выпуске: Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о рынке земли. Заседание Верховной Рады должен посетить Президент Украины Владимир Зеленский. 600 населенных пунктов остались без света из-за снегопадов. Дональд Трамп остается президентом Соединенных Штатов через четыре месяца после запуска процедуры импичмента. В Туркменистане мужчин после 40 лет заставляют подкрашивать волосы в седой цвет.