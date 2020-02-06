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      Выпуск новостей за 9:00: Смертельное ДТП на Харьковщине. Проверка на коронавирус в Украине

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 9:00 – вследствие аварии на Харьковщине погибли пять человек. Еще одного – госпитализировали с тяжелыми травмами. Трагедия произошла на трассе возле города Изюм. Двух украинцев проверяют на коронавирус, а у 11 других – болезнь не подтвердилась. Об этом заявил глава Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

      Также в выпуске:

      Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о рынке земли. Заседание Верховной Рады должен посетить Президент Украины Владимир Зеленский.

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      Теги: Выпуск новостей Полиция Жертвы Аварии и ДТП Новости Харькова
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