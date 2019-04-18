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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Стоимость рекламной кампании Порошенко и Зеленского. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 9:00 – эксперты движения "Честно" посчитали сколько кандидаты потратили на избирательную кампанию во втором туре. Это данные промежуточных отчетов кандидатов за пять дней второго тура. На передовой не прекращаются обстрелы. Российские наемники восемь раз открывали огонь по позициям украинской армии.

      Также в выпуске:

      В России украинским морякам продлили арест еще на три месяца.

      На Мадейре перевернулся туристический автобус.

      Жительница Мариуполя взяла золото Кубка мира по кикбоксингу.

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      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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