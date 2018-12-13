Выпуск новостей за 9:00: Столкновение поездов в Турции. Позиция депутатов ЕС о Северном потоке
В выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 9:00 – в Турции столкнулись два пассажирских поезда, семь человек погибли. Еще по меньшей мере 46 пассажиров получили травмы различных степеней тяжести. Европарламент принял резолюцию против строительства газопровода "Северный Поток-2". Евродепутаты назвали проект политическим и несущим угрозу европейской энергетической безопасности.
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Источник: 24 канал
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