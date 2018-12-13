Выпуск новостей за 9:00: Столкновение поездов в Турции. Позиция депутатов ЕС о Северном потоке

В выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 9:00 – в Турции столкнулись два пассажирских поезда, семь человек погибли. Еще по меньшей мере 46 пассажиров получили травмы различных степеней тяжести. Европарламент принял резолюцию против строительства газопровода "Северный Поток-2". Евродепутаты назвали проект политическим и несущим угрозу европейской энергетической безопасности.

Также в выпуске: В Брюсселе обсудят российскую агрессию в Азовском море и новые санкции против РФ. Консулы в Москве посетили всех пленных моряков. Командир "Яны Капу" Олег Мельничук отказался давать показания российскому следствию.