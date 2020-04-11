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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 9:00: Страшное ДТП со скорой в Харькове. Обстрелы на Донбассе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 9:00 – масштабная смертельная авария со скорой произошла в Харькове. Три человека погибли, еще четверо – в больнице с травмами разных степеней тяжести. На Донбассе российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, в результате один боец – ранен.

      Також у випуску:

      Забруднене повітря з Чорнобильської зони може потрапити до Києва. У цьому переконують спеціалісти Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки.

      Люди хворіють коронавірусом по другому колу. У Південній Кореї зафіксовано 91 випадок повторного захворювання на COVID-19.

      У християн західного обряду минула страсна п'ятниця. У Ватикані Папа Римський провів традиційну Хресну ходу на практично порожній площі святого Петра.

      У Нотр-Дам де Парі відбулось перше богослужіння після жахливої минулорічної пожежі.

      Теги: Аварии и ДТП Война на Донбассе Выпуск новостей
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