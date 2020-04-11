Выпуск новостей за 9:00: Страшное ДТП со скорой в Харькове. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 9:00 – масштабная смертельная авария со скорой произошла в Харькове. Три человека погибли, еще четверо – в больнице с травмами разных степеней тяжести. На Донбассе российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, в результате один боец – ранен.

Також у випуску: Забруднене повітря з Чорнобильської зони може потрапити до Києва. У цьому переконують спеціалісти Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки. Люди хворіють коронавірусом по другому колу. У Південній Кореї зафіксовано 91 випадок повторного захворювання на COVID-19. У християн західного обряду минула страсна п'ятниця. У Ватикані Папа Римський провів традиційну Хресну ходу на практично порожній площі святого Петра. У Нотр-Дам де Парі відбулось перше богослужіння після жахливої минулорічної пожежі.