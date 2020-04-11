Выпуск новостей за 9:00: Страшное ДТП со скорой в Харькове. Обстрелы на Донбассе
В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 9:00 – масштабная смертельная авария со скорой произошла в Харькове. Три человека погибли, еще четверо – в больнице с травмами разных степеней тяжести. На Донбассе российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, в результате один боец – ранен.
Також у випуску:
Забруднене повітря з Чорнобильської зони може потрапити до Києва. У цьому переконують спеціалісти Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки.
Люди хворіють коронавірусом по другому колу. У Південній Кореї зафіксовано 91 випадок повторного захворювання на COVID-19.
У християн західного обряду минула страсна п'ятниця. У Ватикані Папа Римський провів традиційну Хресну ходу на практично порожній площі святого Петра.
У Нотр-Дам де Парі відбулось перше богослужіння після жахливої минулорічної пожежі.
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