Выпуск новостей за 9:00: Стычки на антиправительственных протестах в Ираке. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 9:00 – 65 погибших в результате антиправительственных протестов в Ираке. Об этом сообщают медики и источники в иракских силах безопасности. Враг продолжает атаковать наших военных на Донбассе. 32 обстрела за сутки, один украинский воин погиб и еще двое получили ранения.

Также в выпуске: Украина готовит несколько планов по урегулированию ситуации на Востоке Украины. В клинике под Киевом заново обучают ходить бойцов с тяжелыми травмами конечностей и позвоночника. Во Львове маршрутка столкнулась с грузовиком

Источник: 24 канал