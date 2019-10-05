Выпуск новостей за 9:00: Стычки на антиправительственных протестах в Ираке. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 9:00 – 65 погибших в результате антиправительственных протестов в Ираке. Об этом сообщают медики и источники в иракских силах безопасности. Враг продолжает атаковать наших военных на Донбассе. 32 обстрела за сутки, один украинский воин погиб и еще двое получили ранения.
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Источник: 24 канал
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